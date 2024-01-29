Kuru meyve ihracatı 2024'e %37’lik artışla girdi

Özlem SARSIN

Türkiye’nin ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiren Ege Bölgesi’nde ise; kuru meyve ihracatında 1 milyar dolara ulaşmanın heyecanı yaşanıyor. 2023 yılında ihracatını yüzde 13’lük artışla 851 milyon dolardan 960 milyon dolara çıkaran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık ihracat seviyesini 1 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyor. EKMİB’in 2024 yılı sonu hedefi ise 1,1 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmak.

Türkiye’nin kuru meyvede adeta dünyanın ambarı olduğunu söyleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, yaklaşık 500 bin ton ihracat yapıldığını vurguladı. Türkiye’de üretilen kuru meyvenin yüzde 70-75’inin ihraç edildiğini belirten Işık, 2023 yılında yaşanan deprem felaketi ve olumsuz iklim şartları nedeni ile yüzde 25-30 mahsülde kayıp yaşansa da bu kaybı ihracat değerinde telafi ettiklerini işaret etti.

1 – 25 Ocak 2024 tarihleri arasında yüzde 37’lik ihracat artışı ile yeni yıla hızlı bir başlangıç yaptıklarını vurgulayan Işık, ihracatlarını 50,5 milyon dolardan 69,2 milyon dolara çıkardıklarını ifade etti. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihraç pazarlarını çeşitlendirmek için yoğun bir mesai harcadığını aktaran Işık, 2023 yılında ABD, Japonya, Çin, Brezilya başta olmak üzere pek çok uzak pazarlarda ihracat artışlarının ortalama artışın üzerinde gerçekleştiğini paylaştı.

İhracatçı firmaların kümelenerek yetkinliklerini artırdıkları, ortak pazarlama kültürünü kazandıkları Turkish Dried Fruits isimli URGE Projesi’ni 2023 yılında başlattıklarını belirten Işık, Çin, Hindistan ve Rusya pazarlarına odaklanacakları bir TURQUALITY Projesi için de Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını ifade etti.