Kuveyt, çelik giyim standı ithal etmek istiyor

26,71 milyar dolarlık ithalat hacmine sahip Kuveyt’ten bir alım ilanı TurkishExporter tarafından paylaşıldı. Anahtar teslimi iç mekan düzenleme, bina çözümü ve proje yönetimi alanlarında faaliyet gösteren Kuveyt merkezli firma ilanlarında, Türkiye’den aksesuarlarıyla birlikte özelleştirilmiş çelik giyim/teşhir standı ithal etmek istediğini yazdı. Web sitesi bilgilerine göre bilindik büyük firmalarla iş birliği içerisinde olan bu ithalatçı firmanın ilanına teklif sunabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasını indirip demo üyelik oluşturmanız gerekmektedir.

Endüstriyel ürünler – raf ve depolama sektöründe ithalatçı şirketler listesi

Türk üreticiler ve ihracatçılar için önemli bir ticaret kaynağı olan “Forie DataBank”, ihracatı büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Bu platform, Türk üreticiler ve ihracatçıların, her gün güncellenen bilgilere erişimlerini sağlıyor. “Forie DataBank”, endüstriyel ürünler – raf ve depolama sektöründe faaliyet gösteren ithalatçı firmaların iletişim bilgilerini içeriyor ve bu sayede Türk üreticiler ve ihracatçılar, yeni iş fırsatlarına ulaşabiliyorlar. İthalatçılar, toptancılar veya mağaza zincirleri gibi farklı ürün kategorilerindeki potansiyel müşterilere bu linkten ulaşabilirsiniz.

Eğer ürettiğiniz veya ihracat yaptığınız ürünlerin sektörel bilgileri henüz platformda bulunmuyorsa, TurkishExporter/Forie platformundaki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek talepte bulunabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilciniz aracılığıyla GTIP/HSCODE ile konşimento verilerine de kolayca erişebilirsiniz.

GTİP Kodu 9403 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 9403 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 9403- Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları.