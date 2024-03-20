Kuveyt, Türkiye’den çeşitli elektrik ürünleri satın alacak!

Türkiye ve Kuveyt’in Turgut Özal döneminde başlayan ekonomik ilişkileri halen finans, gayrimenkul, imalat, turizm gibi sektörlerle devam ediyor. Ayrıca 427 Kuveytli şirketin de Türkiye’de 2 milyar dolara yakın yatırımı bulunuyor. Böylelikle İki ülke arasında gerek ticari gerek yatırım alanında ciddi bir gelecek potansiyeli olduğu gözlerden kaçmıyor. Bugün ise bu potansiyeli fırsata çevirmek isteyen Türk üreticilere, Kuveyt’ten bir ithalat talebi geldi.

Bu kapsamda Kuveyt’te faaliyet gösteren ithalatçı firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den kablo ve priz gibi çeşitli elektrik ürünleri satın alacağını belirtti.

İthalatçı Kuveytli firma ile temas kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Elektrik malzemesi üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye'de elektrik malzemeleri üretimi ve ihracatıyla uğraşan bir şirket olarak, ürünlerinizin ihracatını artırmak veya yeni iş ortakları bulmak için “Forie DataBank”ı ziyaret etmelisiniz.

Bu kaynak, binlerce elektrik malzemeleri ithalatçısı firmayı içermekte olup, ülke ve sektöre göre kategorize edildi. Bu ihracat pazar araştırması veri kaynağı yayınında elektrik malzemesi tedarikçileri, elektrik malzemesi toptancıları ve ithalatçı firmaları kolayca bulabileceksiniz.