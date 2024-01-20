Letonya, ev mobilyaları için Türkiye’ye yöneldi

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Türkiye'nin her bölgesinde üretimden istihdama yoğun yatırımlar gerçekleştirerek hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bugün ise ihracatta başarı merdivenlerini hızla tırmanan Türk mobilya sektörüne Letonya’dan bir talep geldi. Buna göre 2006 yılından beri inşaat sektöründe faaliyet gösteren Letonyalı ithalatçı bir firma, B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den ev mobilyaları ithal edeceğini belirtti.

Mobilya üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile bugün 94 GTIP numaralı mobilya sektöründeki yüzlerce toptancı ve ithalatçı şirketin verilerini “Forie Databank” aracılığıyla üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde mobilya sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.