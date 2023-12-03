Letonya, plastik ambalaj ithal edecek

Türkiye ve Letonya’nın ikili ticareti çok düşük seviye ilerlemektedir. Bunun ana nedeni ise iki ülke iş dünyasının birbirini tanımaması ve iş birliği potansiyelinin farkında olmamasıdır.

Bunu aşmak için önce her iki ülkede karşılıklı tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilmeli, Letonya'da Türkiye farkındalığını artıracak ekonomik ve sosyal etkinlikler hayata geçirilmelidir. Bu kapsamda iki ülkenin birbirlerinin pazarlarını tanıması ve ticari ilişkilerinin güçlenmesi için bir fırsat olabilecek bir adım Letonya’dan Türkiye’ye atıldı.

Letonya’da 2008 yılından beri geri dönüştürülebilir plastik, kağıt, ambalaj malzemeleri ve çevre dostu tek kullanımlık gıda servis kapları üretimi yapan firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Letonyalı firma bıraktığı ilanla Türk üreticilerden plastik ambalaj satın alacağını belirtti.

Letonyalı ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Letonya pazarına ulaşın

Letonya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Letonya’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.