Letonya, Türkiye’den çinko levha satın alacak

Letonya’da 17 yıllık tecrübesiyle, yüksek gerilim, alçak gerilim ve diğer elektrik malzemelerinin tedariği konusunda faaliyet gösteren firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Letonyalı firma bıraktığı ilanla Türk üreticilerden çinko kaplı levha satın alacağını belirtti.

Letonyalı ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla Letonya pazarına giriş yapın

Letonya pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı olan Forie hizmete girdi. “Forie Databank” adıyla yayın yapan bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin Letonya’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabilirsiniz.