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Libya, deterjan ve dezenfektan satın alacak

Libya’da geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren firma, Türkiye’den hastaneler ve kliniklerde kullanmak için deterjan ve dezenfektan satın almak istiyor.

Haber Merkezi
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Türkiye’nin Afrika pazarına açılan kapısı Libya’dan temizlik ve hijyen sektörünün dikkatini çekecek bir alım ilanı e-ihracat platformu TurkishExporter’da paylaşıldı. Geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren Libyalı ithalatçı hastaneler ve kliniklerde kullanmak üzere satın almak istediği deterjan ve dezenfektan fiyat teklifi için WhatsApp numarasını, mail adresini ve web sitesini alım ilanın detayında paylaştı.

İlan ile ilgilenen ihracatçılar, Libyalı ithalatçının iletişim bilgilerine erişmek için Forie’de demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir.