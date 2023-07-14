Libya firması alüminyum profil ithal edecek

Duş kabinlerinde kullanılmak üzere alüminyum profil ve aksesuarları ithal etmek istediğini belirten Libyalı firma yetkilileri üretici tekliflerini bekliyor.

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16,4 milyar dolar ihracat

Dünya Ticaret Örgütü’nden elde edilen verilere göre 2022 yılında alüminyum alaşımlarından oluşan çubuklar, barlar ve profiller kategorisinde toplam 16,4 milyar dolar ihracat yapıldı. Bahsi geçen kategoride en çok ihracat yapan ülke 1,7 milyar dolarla Çin oldu.

Türkiye ise aynı sektörde 1,6 milyar dolarlık ihracatla Çin’in ardından geliyor. Ülkemiz alüminyum alaşımlarından oluşan çubuklar, barlar ve profiller kategorisinde en çok ihracatı 397 milyon dolarla Almanya’ya gerçekleştirdi.

Türkiye ilk sırada yer alıyor

Libya, söz konusu sektörde geçtiğimiz yıl 19,9 milyon dolar ihracat yaparak yılı kapattı. Ülkenin sektörel bazda hazırlanan ihracat listesinin zirvesinde Türkiye yer alıyor. Ülkemizden Libya’ya yapılan ihracat değeri ise 13,4 milyon dolar.