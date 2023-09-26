Libya, konserve domates satın almak istiyor

Ekonomisinin neredeyse tamamı hidrokarbonlara yani petrol ve doğalgaza dayanan Libya’dan bir firma, konserve domates ithal etmek istediğini alıcıları ve satıcıları buluşturan platform TurkishExporter’a yazdı. 3 konteyner ürün alımı yapmak istediğini söyleyen Libya’daki bu ithalatçı firmanın ilanına teklif sunabilmek için TurkishExporter’da kurumsal üye olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında ücretsiz bir üyelik açmanız gerekiyor.

Kolay pazar araştırması

İhracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de artık hizmetinizde. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Sektör ve ülke bazında yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.

Bu kaynakta, üretim veya ihracat yaptığınız sektöre veya ülkelere ait veriler henüz yüklenmemişse veya daha özel bir çalışma talep ediyorsanız, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de isteyebilirsiniz. Her sektöre ve ülkeye özel bilgi sunumlarıyla, terzi işi ticaretin avantajlarını keşfetme fırsatını elde edebilirsiniz.

GTIP Kodu 2002 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 2002 GTIP kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 2002- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)