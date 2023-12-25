Litvanya, ortopedik ayakkabı ithal edecek

Türkiye'nin Litvanya'ya ihracat potansiyeli olan sektörler arasında gıda, ev tekstili ve hazır giyim, demir-çelik mamuller, kimyasal madde ve ürünler, otomotiv yan sanayi, elektrikli araçlar, sanayi makineleri ön plana çıkıyor. İki ülke arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarına bakıldığında ise son 3 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacmi önemli ölçüde geliştiği görülüyor.

Bu ülkeden bugün Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir alım ilanı geldi. Litvanya’da ayakkabı üreticiliği yapan bir firma, Türkiye’deki üreticilerden ortopedik çocuk ayakkabısı ithal edeceğini belirtti.

Litvanya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan bu ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Hızlı ve nokta atışı çözümler şimdi Forie’de

Forie, ihracatçı ve ithalatçı firmaların nakliye/navlun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmet sunuyor. Platformda, firmalar ilan oluşturarak en uygun fiyat tekliflerini alabiliyor. Nakliye/navlun hizmeti veren firmalar ise ilanlara teklif sunabiliyor. Bu sayede, firmalar nakliye/navlun işlemlerini daha hızlı, daha ucuz ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, nakliye/navlun hizmeti veren firmalar, Forie platformu sayesinde yeni müşteriler kazanabiliyor ve daha fazla gelir elde edebiliyor.

Forie, e-ihracatın tüm aşamalarını kolaylaştırmak için çalışmalarına devam ediyorken sizlerde Nakliye/navlun ilanı oluşturarak firmaların size teklif vermesini sağlayabilir ve oluşturulan ilanlara teklif verebilirsiniz.