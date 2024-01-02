Litvanyalı ithalatçı, banyo bataryaları ve duş aksesuarları ithal edecek

Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu olan TurkishExporter, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar için anlık 43 ana sektör ve 578 alt sektörde yayınlanan ilan akışı ile binlerce dolarlık iş hacmi oluşturarak yeni iş fırsatlarına kapı açıyor.

Bugün de sıhhi tesisat ve vitrifiye sektörünü ilgilendiren bir alım ilanını paylaşan dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, Türk ihracatçı firmaları Litvanya pazarı ile buluşturacak. Bu kapsamda 20 yılı aşkın bir süredir güvenilir ve uzun ömürlü sıhhi tesisat ekipmanlarını başarıyla geliştiren ve üreten Litvanyalı bir firma TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türkiye’den banyo bataryaları ve duş aksesuarları satın alacağını belirtti.

Litvanyalı ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Sıhhi tesisat ithalatçısı şirketler listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin sıhhi tesisat ve vitrifiye sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde sıhhi tesisat sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.