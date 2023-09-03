Lübnan firması, banyo havlusu almak istiyor

580219 GTIP kodunda yer alan havlu ihracatında Türkiye, dünya ithalatının yüzde 18’ni karşılıyor ve dünyanın en büyük ikinci havlu ihracat ülkesiyiz.

Dünya ticaret örgütü 2022 yılı verilerine göre en çok havluyu ise Cezayir, Sırbistan, Fas, Belarus ve Kuzey Makedonya gibi ülkelere ihraç ediyoruz.

Havlu ihracatında önemli alıcı ülkelerimizden bir tanesi de Lübnan’dır. Türk havlu üreticileri geçen yıl bu ülkeye geçen yıl 292 bin dolarlık havlu ihracat yaptı. Bugün TurkishExporter’a gelen alım taleplerinden bir tanesi banyo havlusu alım talebi oldu.

Birçok ülkede yatırımları ve ticari faaliyetleri olan bir şirketler grubu tarafında yayınlanan bu alım ilanı Türk havlu üreticileri için uzun soluklu bir müşteri adayına dönüşebilir.

Firma ile temas kurmak için TurkishExporter’da kurumsal üyelik sahibi olmanız veya Forie’de demo hesabı açmanız gerekiyor.