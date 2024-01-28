Lübnanlı firma, 5 yıldızlı otel için Türkiye’den buklet malzemeleri alacak!

Şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a her gün pek çok ithalatçı firma sayısız alım ilanı yazıyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklenerek Lübnan’dan Türk üreticilere bir fırsat kapısı aralandı.

Buna göre otelcilik sektöründe faaliyet gösteren Lübnanlı bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Beyrut-Lübnan'daki otelleri için Türk üreticilerden otel buklet malzemeleri satın alacağını belirtti.

Lübnanlı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Otel buklet malzemeleri üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin buklet ürünleri sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde buklet ürünleri sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.