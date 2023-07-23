Lübnanlı girişimci, ipek eşarp ve elbise istiyor

Lübnan’da yeni iş yeri açacak olan girişimci işe Türkiye’den başlıyor. Tesettür giyim ürünleri ithal edecek girişimci, özellikle ipek eşarp ve elbise talebini alacağını bildirdi.

Dev Sektörde Türkiye Dünya Beşincisi

Dünya ihracat rakamı 45,49 milyar dolar olan 6104 GTİP kodlu kadınlar ve kız çocuklar için giyim sektöründe, 17,93 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Çin 1.sırada yer alıyorken onu Bangladeş ve Vietnam takip ediyor.

2022 verilerine göre Türkiye, sektörde 1,40 milyar dolarlık ihracat rakamıyla 5.sırada yer alıyor ve dünya ihracatının %3,1 oranına sahip.

Dünyanın 6104 GTİP kodlu giyim sektöründe ithalatçı ülkeleri sıralamasında ABD 7,48 milyar dolar ile 1.sırada yer alıyor. ABD’yi Almanya ve Birleşik Krallık izliyor.

Kadın Giyimde Lübnan’da En İyi Ülke: Türkiye

Lübnan’ın kadın giyim sektöründe en çok ithalat yaptığı ülke Türkiye, 1,73 milyon dolar ile ülkenin genel ithalat rakamının yaklaşık olarak beşte birine sahibiz. Lübnan’da ikinci sırada Çin yer alıyor.