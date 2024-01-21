Macaristan, Türkiye’den domates tozu üreticileri arıyor

Her gün sayısız ithalat ilanı yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter aracılığıyla birçok ihracatçı, kapılarını dünyaya açarak ticaretteki yükselişini sürdürüyor. Bugün ise bu ilanlara bir yenisi daha eklendi.

Bu kapsamda Macaristan'da büyük küçük pek çok müşterinin distribütörü olarak faaliyet gösteren ve onlara ağırlıklı olarak sebze ve meyve tozları tedarik eden ithalatçı firma, her gün sayısız ilanı kullanıcılarına sunan TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Macar firma yayınladığı ilanla Türk gıda üreticilerinden domates tozu ithal edeceğini belirtti.

Macaristan’dan ilan bırakan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Gıda ithalatçısı şirketler Listesi

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin gıda sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde gıda sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyor iseniz, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.