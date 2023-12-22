Macaristan, Türkiye’den patates işleme hattı talep ediyor

Türkiye, Macaristan'a başta motorlu kara taşıtları, makineler ve cihazlar olmak üzere pamuklu mensucattan demir ve çelik eşyalara kadar çeşitli ürünler ihraç ediyor. Bu ülkeden ithal edilen ürünler arasında makineler ve cihazlar, kazan, plastik ve plastikten mamul eşya, motorlu kara taşıtları ve organik kimyasal müstahzarlar öne çıkıyor.

Bugün ise son yıllarda Türkiye ile arasında ticaret ilişkileri önemli ölçüde gelişen Macaristan’dan, Türk üreticilere bir ihracat fırsatı geldi. Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da yayınlanan ilanla geniş gıda endüstrisi ve tesis ekipmanları yelpazesiyle Macaristan’da faaliyet gösteren firma, Türkiye’den patates işleme hattı satın alacağını belirtti.

Macaristan pazarına ulaşmanın kolay yolu

Türk üreticiler ve ihracatçıları için Macaristan pazarına yönelik artık yeni bir ticaret bilgi kaynağı mevcut: "Forie Databank" Bu kaynak, ihracatçılara büyük fayda sağlayacak bir adres bankası işlevi görüyor. Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursanız olun, Macaristan’daki potansiyel ithalatçılar, toptancılar ve mağaza zincirleri hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.