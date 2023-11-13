Macaristan’dan ihracat fırsatı: “Kayısı çekirdeği yağı”

Türkiye ve Macaristan arasındaki ticari ilişkiler her iki ülkenin de ekonomik kalkınmasına büyük ölçüde katkı sağlıyor. 2001 yılı itibariyle Türkiye ile dış ticaret hacmini artıran Macaristan, Türkiye pazarındaki payını da genişletmeyi hedefliyor. Bu durum Türkiye'deki ihracatçılar için ise son derece önemli bir fırsat olarak görülüyor.

Bu fırsatlardan faydalanmak isteyen ihracatçılar için e-ihracat platformu TurkishExporter'a bugün Macaristan'dan kayısı çekirdeği yağı alım talebi geldi. 1991 yılından bu yana tarım sektöründe hizmet veren Macaristanlı firma, kayısı çekirdeği yağı ithal etmek için Türkiye'den ilgili üreticiler arıyor.

Onlarca yıllık dış ticaret deneyimine sahip olan Macar firma ile iletişime geçecek olan üreticiler, Forie mobil ihracat platformunda demo üyelik hesabı açabilirler.