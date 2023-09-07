Madagaskar firması, çikolata hammaddeleri alacak

Dünyanın en büyük 4. adası olarak bilinen ve Afrika kıtasına yakınlığı nedeniyle Afrika ülkesi olarak bilinen Madagaskar, 5,4 milyar dolarlık ithalat hacmi ile dünyanın 137. ithalatçı ülkesi. Türkiye bu ülkenin tedarikçi ülkesinde 15. ülke konumunda yer alıyor.

Bugün Madagaskar’dan bir ithalat alım talebinde bulunan firma, Türkiye’den kakao yağı ve kakao tozu talep etti. Çikolata üretiminde ana girdiler olan bu ürünlerin üreticisi veya ihracatçısı olan firmalar, ilanda yer Madagaskar ithalatçısı ile Forie ihracat platformu üzerinden iletişim kurabilirler.

Gıda sektöründe ithalat firmalar Listesi

Gıda sektöründe üretim ve ihracat yapan bir Türk firması iseniz binlerce gıda ithalatçısı firmanın yer aldığı Forie DataBank’ı mutlaka ziyaret etmelisiniz. İstediğiniz ülkeleri filtreleyebileceğiniz bu verilerde binlerce gıda ithalatçısının iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. 2023 yılı güncel iletişim bilgilerini içeren bu adresler, size kolay ve daha az maliyetle yeni ihracat pazarları sunuyor.