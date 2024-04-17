“Madencilik sektöründe ihracat arttı ama zor günler geliyor”

Çekiç, maden sektörünün ihracatını geçen yıla göre değerlendirdiklerinde metalik madenlerde artış olurken, doğal taş ve endüstriyel madenlerde sıkıntıların sürdüğünü gördüklerini de söyledi. Metalik cevherler ihracatındaki artışın yüzde 25'i aşarak 441 milyon dolardan, 552 milyar dolara çıktığını kaydeden Çekiç, “Doğal taş ihracatındaki yükseliş ise sınırlı oldu.

2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'nin doğal taş ihracatı 416 milyon dolarken, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde l'lik artışla 420 milyon dolara ulaştı. Endüstriyel mineraller ihracatında ise yüzde 0,62'lik gerileme görüldü. 2023 Ocak-Mart aylarında 283 milyon dolar olan endüstriyel mineraller ihracatı 282 milyon dolara geriledi” diye konuştu.

Çin ilk sırada

2024'ün ilk 3 ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında 389 milyon dolar ile ilk sırada Çin'in yer aldığını aktaran Çekiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin'e yapılan ihracat, geçen yıl aynı dönemde 325 milyon dolar seviyelerindeydi.

Artış oranı yüzde 20'ye yaklaştı. İkinci sıradaki ABD'ye ihracat yüzde 17'lik artışla 99 milyon dolardan, 115 milyon dolara yükseldi. Üçüncü sırada, yüzde 39 artışın görüldüğü 106 milyon dolarlık ihracatla Bulgaristan yer aldı. Bulgaristan'a 2023'ün ilk 3 ayında 76 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilmişti. İhracatta dördüncü sırada ise İspanya yer aldı.”

OVP hayata geçirilmeli

Doğal taşta Türkiye’nin en büyük pazarlarından olan ABD'de faizlerin hala yüksek olması ve Çin'deki yapı stoklarının fazla olmasının ihracatı olumsuz etkilediğine vurgu yapan Çekiç, “İhracatımızın artırılması için Küme ve İMİB olarak sektörel ticaret heyetleri ve alım heyetlerine önem veriyoruz. Orta Vadeli Program (OVP) hayata geçerse ihracatta bir ivme yakalayabiliriz.

Sektör olarak uzun süredir dile getirdiğimiz ruhsat güvencesi ve tüm tabii kaynak yönetim sistemlerinin tek elden yönetilmesine dönük maddelerin OVP'de yer alması sektörümüz için çok önemli. Ama bunun aksiyona dönüşmesi ve bir an evvel hukuksal reformların yapılması gerekiyor. Aksi takdirde madencilik sektörünü zor günler bekliyor" dedi.