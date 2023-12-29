Makarna ihracatçıları için yüzlerce yeni müşteri şimdi Forie Databank’ta

Türkiye’de makarna sektörü 1922 yılında İzmir’in Bayraklı ilçesinde kurulan bir fabrikayla başladı. 1960-1970 yılları arasında ise büyük işletmelerin kurulmasıyla birlikte yüksek kapasiteli makarna üretimi gerçekleşti. Sektör 1990’lı yıllarda ise üretimde atak yaparak ihracata yöneldi.

Bugün ise Türkiye’de gıda sanayisinin öncü sektörleri arasında yer alan makarna sektörü 160 ülkeye ihracat yaparak, üretim kapasitesi ve gerçekleştirdiği ihracat ile dünya sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Sayısal verilere baktığımızda ise Türkiye’de yaklaşık 30 firma makarna sektöründe faaliyet gösteriyor ve üretim kapasitesi 2.5 milyon ton olarak biliniyor.

2022 yılı üretimi ise kayıtlara 2.1 milyon ton olarak geçmesiyle birlikte söz konusu üretimin 1.35 milyon tonu ihraç edilirken geri kalanı da iç piyasada değerlendiriliyor. Dünya genelinde İtalya yıllık 3.5 milyon ton üretim ile ön plana çıkarken Türkiye, ABD ve AB gibi başlıca pazarlar ise kota engeline takılıyor.

Türkiye makarna sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türk ihracatçılar için de yeni ihracat kapıları aralanmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin makarna sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

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