Makine ihracatçılarına: Şili ‘fındık işleme makinesi’ ithal edecek!

Makine sanayi günümüzde Türkiye imalat sanayinin lokomotif sektörleri arasında başı çeken konumdadır. Makine imalatının gelişmesi ise diğer imalat sanayi yan dallarının gelişmesiyle iç içedir. Bu sektörlere başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm dünyada büyük önem verilirken ülkelerin gelişmelerinde de öncelikli sektörler olarak belirlenmiştir.

Bugün ise Dünya’daki üretim faaliyetlerinin temelinde bulunan ve ülkelerin ihracat/ ithalat kalemleri arasında önemli bir yer tutan makine sektörüne bir ihracat kapısı aralandı. Bu kapsamda Şili’de faaliyet gösteren bir firma, Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’da ilan yayınlayarak Türk üreticilerden fındık işleme makinesi satın alacağını belirtti.

Şili’den yazan ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Makine üreticileri için ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimiyle birçok farklı ülkenin 84 GTIP kodundaki makine sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde makine sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.