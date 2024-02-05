Medikal ve sağlık sektöründe avantajlı e-ihracat fırsatları!

Medikal ve sağlık sektörü dünyanın en büyük ve en hızlı büyüyen sektörlerinden biridir. Bu alanda gerçekleştirilen ihracat sektörü daha hızlı bir şekilde ileriye taşımıştır. Sağlık sektörünün ihracata olan katkısı, ülkelerin sektörel teşvik ve yatırım konusunda istek ve ilgisini artırmıştır.

Türkiye ise sağlık sektörü alanında son zamanlarda önemli bir pay almaya başlamıştır. Ayrıca Türkiye bu sektörün uluslararası pazarında daha fazlasına sahip olma potansiyelini taşıyan bir ülkedir. Bu nedenle bu alanda yaptığı yatırım ve teşvikleri her geçen gün daha da artırmıştır.

Bu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin medikal ve sağlık sektörü iyi bir konuma gelmişken Türk ihracatçılara da büyük fırsatlar sunuluyor. Bu kapsamda Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin medikal ve sağlık sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde medikal ve sağlık sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Bulgaristan, Türkiye’den tıbbi malzeme talep ediyor!

Medikal ve sağlık sektöründe ihracat yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Bulgaristan’dan gelen bir alım talebini duyurdu.

Bu kapsamda Bulgaristan’da vitamin ve besin takviyesi gibi ürünlerin tedarikini yapan bir firma, TurkishExporter’da yayınladığı ilanla Türkiye’den diyaliz dezenfektanları, fistül iğneler, şırıngalar gibi malzemeler satın alacağını belirtti.

Bulgaristan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.