Meyve üreticileri için yeni bir pazar: Portekiz kapılarını açıyor!

Türkiye'nin 2023 yılında yaş meyve ve sebze ihracatında gözle görülür bir artış yaşandı. Geçen yıla kıyasla yüzde 18'lik bir artışla 3 milyar 491 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. En fazla ihracat yapılan ülke ise 957 milyon 575 bin dolarlık değerle Rusya oldu.

Almanya, yüzde 43'lük bir artışla 348 milyon 618 bin dolar değerinde ihracatla ikinci sıraya yerleşirken, Romanya ise yüzde 46 artışla 290 milyon 974 bin dolarlık ihracatla üçüncü sıraya yükseldi. Mandalina, domates ve limon gibi ürünler ise en çok ihraç edilen gruplar arasında yer aldı, bu ürünlerde de önemli artışlar yaşandı.

Sektörde yaşanan bu olumlu gelişmeler, Türk ihracatçılar için ise yeni pazarlar ve fırsatlar doğurdu. Bu kapsamda Portekiz’de faaliyet gösteren ithalatçı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den kivi satın alacağını belirtti.

Portekizli ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilecekken, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek basic üyelik başvurusu yapabilir.

Tek tıkla yaş meyve sebze ithalatçı listeleri

Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie, kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin yaş meyve sebze sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Ticarette firmalarına yeni ufuklar açmak isteyen tüm ihracatçıları dünya ile buluşturan TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliği ile sayısız ihracat fırsatlarını yayınlamaya devam ederken, sizde yaş meyve sebze sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.