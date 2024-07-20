Mikro ihracatçılar BGB haftalık verilerini sorgulayabilecek
Ticaret Bakanlığı, ihtiyaç duydukları veri konusunda ihracatçılara destek sağlanmasına yönelik hizmetlere bir yenisini ekledi. Mikro ihracatçılar artık, adlarına düzenlenen basitleştirilmiş gümrük beyannamesi (BGB) kapsamındaki detaylı verileri, Ticaret Bakanlığının GET-APP programı üzerinden haftalık sorgulayabilecek.
Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yeni hizmete dair sosyal medyada yaptığı paylaşımda:
"Mikro ihracatçılarımızın, adlarına düzenlenmiş basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki detaylı verilerini Ticaret Bakanlığımız GET-APP programı üzerinden haftalık olarak sorgulayabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, mikro ihracatçılarımızın ihracat rakamlarının değerlendirilmesinde ihtiyaç duydukları BGB ve detaylı beyan kapsamı e-ihracat verilerini aylık ve yıllık olarak GET-APP programı üzerinden sorgulayabilmesine yönelik düzenlemeler de yakın bir tarihte devreye alınacaktır" açıklaması yer aldı.
Fs-firma sahibi profiline sahip kullanıcılar, BGB verilerine 'https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP' adresi üzerinden erişebilecek.