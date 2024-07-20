Mikro ihracatçılar BGB haftalık verilerini sorgulayabilecek

Ticaret Bakanlığı yetkililerinin yeni hizmete dair sosyal medyada yaptığı paylaşımda:

"Mikro ihracatçılarımızın, adlarına düzenlenmiş basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamındaki detaylı verilerini Ticaret Bakanlığımız GET-APP programı üzerinden haftalık olarak sorgulayabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, mikro ihracatçılarımızın ihracat rakamlarının değerlendirilmesinde ihtiyaç duydukları BGB ve detaylı beyan kapsamı e-ihracat verilerini aylık ve yıllık olarak GET-APP programı üzerinden sorgulayabilmesine yönelik düzenlemeler de yakın bir tarihte devreye alınacaktır" açıklaması yer aldı.

Fs-firma sahibi profiline sahip kullanıcılar, BGB verilerine 'https://uygulama.gtb.gov.tr/GETAPP' adresi üzerinden erişebilecek.