MIP’nin mermerde iç dolum kapasitesi 700 konteyner

Müjde DEMİR

EMH-2 Rıhtım Genişletme Projesi ve Kapılar Projesi ile Türkiye ticaretine katkı sağlayacak önemli yatırımlara imza atan Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP), yeni kara terminalinde mermer yüklerine özel depolama olanaklarıyla da Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olan mermer yüklerinin güvenli ve uygun koşullarda depolanmasını sağlıyor.

Türkiye ve Doğu Akdeniz’in önemli limanları arasında

Türkiye’nin dış ticaretine konu olan mamul, yarı mamul ve hammaddelerin önemli bir kısmını karşılayan MIP, bugün itibarıyla geniş hinterlandı, kolay ulaşım imkânları ve yetişmiş insan kaynağıyla sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda Doğu Akdeniz'in de önemli limanlarından biri olmaya devam ediyor.

128 dönümlük alanıyla mermer yüklerine hizmet veren konteyner dolum hizmetleri için özel bir merkez olarak öne çıkan MIP, limanın 12 kilometre kuzeyinde yer alan ve 700 konteyner iç dolum kapasitesine sahip terminali ile hizmet veriyor. 3 tondan 45 tona kadar kaldırma kapasiteli ekipman parkı ve DBA sertifikalı kantarlara sahip yeni kara terminalinde, liman saha arası taşıma hizmeti sunan MIP, ayrıca ileri teknolojiyle desteklenen konteyner iç dolum hizmeti, sahada konumlandırılmış DBA sertifikalı kantarlar ve mermer ihracatçılarının ihtiyaçlarına özel çözümler sunuyor.

Blok, bundle ve kasalı mermer ihracatında önemli rol üstleniyor

Düzenli uğrak yapan 40'tan fazla konteyner servisiyle MIP’nin yeni kara terminali ise blok, bundle ve kasalı mermer yüklerinin ihracatında ise kilit rol üstleniyor.

MIP Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, MIP’nin Türkiye'nin temel emtialarına yönelik ihracat altyapısını geliştirme konusundaki kararlılığının altını çizerek, kurumun çalışma anlayışına dair şu bilgileri verdi: “MIP; güncel teknolojiyle donatılmış konteyner iç dolum hizmeti, yerinde DBA sertifikalı kantarlar ve mermer ihracatçılarının taleplerini karşılamak için titizlikle tasarlanmış depolama çözümleriyle desteklenen deneyimli ekibinin uzmanlığıyla, müşteri memnuniyetini artırmaya kendini adamış bir liman işletmesidir.

Bu kapsamlı yaklaşım, her müşterinin ihtiyaçlarının hassasiyet ve verimlilikle karşılanmasını sağlayarak MIP'nin mükemmelliğe olan bağlılığını ve özellikle mermer ihracatının inceliklerine hitap eden hizmetlere yaptığı stratejik yatırımı yansıtıyor.” Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün iş birliğinde hayata geçirilen Kapılar Projesi hakkında da konuşan Ajay Kumar Singh, 2023 yılında önemli bir girişime imza atarak, Kapılar Projesi’nin hayata geçirdiklerini anımsattı.

Proje ile Mersin girişinde oluşan yük trafiği problemini çözerek limana gelen tırların şehir trafiğine karışmadan doğrudan limana giriş çıkışını sağlayacaklarına dikkat çeken Singh, “Mersin girişinde oluşan yük trafiği problemini çözerek, şehrimizin ticaret hacmi artışına ve bölgemizin kalkınmasına da fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Bizim bu projedeki temel amacımız, liman trafiğini şehir trafiğinden ayırmaktı” dedi. Genel Müdür Singh, yapılan yatırım sayesinde konteyner ve konvansiyonel yük taşıyan araçların, D 400 Karayolu ile iki bağlantı noktasından doğrudan limana giriş ve çıkışın yapılabildiğini, aynı zamanda 132. Cadde’den açılan yeni bir bağlantıyla limana 3 şeritten giriş yapılmasını da sağladıklarını dile getirdi.

Singh, “Proje kapsamında inşa edilen demiryolu üst geçidi sayesinde tırlar geçidin altından geçerek trafikte rahatça ilerleyebilecek. Şehrimize, bölgemize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın farkındalığıyla yaptığımız bu yatırımın herkes için faydalı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Küresel ölçekteki tüm ana limanlarla bağlantı sağlıyor

İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ithalat ve ihracat kapısı olan MIP, Ortadoğu ülkelerinin de transit merkezi konumunda yer alarak, serbest bölgesi, demiryolu ulaşımı, bölgedeki güçlü TIR filosu, 69 km mesafedeki Adana Şakirpaşa Havalimanı, geçmişten gelen lojistik kültürü ve bu yönde gelişmiş insan kaynakları yapısıyla lojistik faaliyetler için imkanlar sunuyor. Yurt içinde her noktaya ve Ortadoğu ülkelerinin tamamına kara, hava ve demiryolları ile bağlantısı bulunan MIP, düzenli uğrak yapan 20'nin üzerinde konteyner hattıyla da dünyanın tüm ana limanlarıyla bağlantı sağlıyor.

Toplam bin 395 metre rıhtım uzunluğu ve 15 metre derinliğe sahip konteyner terminalinde modern ekipmanlarla 7/24 kesintisiz hizmet veren MIP, Limanın CFS sahalarında ithalat, ihracat ve transit rejimine tabii yüklerin gerek işçilik gerekse ekipman ile iç dolum ve boşaltım işlemlerini, uzman personel ve ekipmanları ile gerçekleştiriyor. Ayrıca, limanda sunulan kapsamlı konteyner hizmetlerinin yanı sıra konvansiyonel kargo, pilotaj ve römorkaj hizmetleri çevrimiçi bir altyapıyla da destekleniyor.

MIP, East Med Hub 2 Terminalinin inşaatı başladı

2007 yılında liman operatörü PSA International ve Akfen Holding ortak girişimiyle kurulan, 2017 yılında IFM’in hissedarları arasına katıldığı MIP’nin kuruluşundan bugüne elleçlenen konteyner hacmi yılda ortalama yüzde 14,4 arttı. MIP, 2023 yılında yaklaşık 2 milyon TEU konteyner, 8 milyon tonun üzerinde konvansiyonel yük elleçledi.

Endüstrinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için 455 milyon dolar bütçeli East Med Hub 2 (EMH2) kapasite artırımı projesi ile elleçleme kapasitesini 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU'ya çıkarmayı hedefleyen MIP, mevcut EMH1 rıhtımını 380 metre uzatarak toplam 880 metre uzunluğa ve 17,5 metre su çekimine ulaşacak EMH2'nininşaatına başladı. EMH2 Terminali, 400 metreden uzun iki Ultra Büyük Konteyner Gemisinin (ULCV) aynı anda yanaşmasına olanak tanıyacak. Proje ayrıca sekiz yeni otomatik raylı portal vinç (aRMG) ve dört ek rıhtım vincinin satın alınmasını da içeriyor.

Proje 500 kişiye doğrudan ve 5 bin kişiye dolaylı istihdam fırsatı yaratacak olması sebebiyle de önem arz ediyor. MIP aynı zamanda karbon ayak izini azaltma konusundaki kararlılığını da sürdürürken elektrikle çalışan ekipmanlara ve yenilenebilir enerji kaynaklarına sürekli yatırım yaparak, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yarıya indirmeyi, 2043 yılına kadar da karbon nötr hale gelmeyi planlıyor.