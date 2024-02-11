Mısır, cam kavanoz ithalatını Türkiye’den yapacak!

Çok çeşitli meyve ve sebzeler yetiştiren ve bu ürünleri işleyip paketleyerek dünya çapındaki pazarlara ihraç eden Mısırlı firma, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bir ithalat ilanı bıraktı. Firma yayınladığı ilanla Türkiye’den cam gıda saklama kavanozları satın alacağını belirtti.

Mısırlı firma ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri ilan üzerinden ithalatçı firmaya doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mısır pazarına ulaşmanın hızlı ve kolay yolu

Türk üreticileri ve ihracat firmaları için Mısır pazarına ulaşmanın artık yeni bir yolu var: "Forie Databank." Bu platform, Mısır’daki ticaret dünyasını keşfetmek isteyenlere kapsamlı bir rehber sunuyor.

Mısır’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar ve perakende şirketleri hakkında ayrıntılı bilgilere buradan kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Mısır’da ticaret yapmayı planlıyorsanız veya mevcut faaliyetlerinizi genişletmeyi düşünüyorsanız, "Forie Databank" sizin için bir hazine niteliğinde.