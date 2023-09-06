Mısır firması, 250 bin metrekare laminant döşeme alacak

79,7 milyar dolar ithalat hacmi ile dünyanın 47. büyük ithalat ülkesi olan Mısır, Türkiye’den 3,13 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Türkiye, Mısır’a en çok ihracat yapan ülkeler listesinde şimdilik 8. sırada. Lakin iyileşen ikili ticaret ilişikleri hızla 3-4 basamak yukarıya taşıyabilir.

TurkishExporter’da her gün Mısır ülke taleplerine bugün bir yenisi daha eklendi. Mısır’da ahşap kaplama malzemeleri alanında üretim tesisine sahip olan şirket, 250 bin metrekare laminant döşeme ithal edeceğini bildirdi.

Forie’de yurt dış ticaret alım ilanları bölümünde görebileceğiniz bu ilandaki şirketle görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie’ye ilk kez üye olacaksanız demo hesap sahibi olmanız gerekiyor.

Demo hesap sahipleri ilk kez üye olmuşlarsa 10 kredi kazanabiliyor ve bu ilandaki alıcıya erişebiliyorlar.