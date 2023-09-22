Mısır firması, basınç kontrol ürünlerinde Türk üreticiler arıyor

Bugün, Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’a Mısır’dan bir alım ilanı bırakıldı. İlettiği mesajında hava basınç regülatörleri, filtreleri ve basınç gösterge cihazları ithal edeceklerini ve Türk üreticiler ile görüşeceklerini söyleyen firma, 500 adet alım yapacaklarını ekledi.

Endüstriyel ürünler ithalatçı şirketler listesi

Türkiye’de endüstriyel ürünlerin üretimini ve ihracatını yapan bir firmaya sahip veya endüstriyel ürünleri dış ticaret uzmanı iseniz aşağıdaki dosyalara mutlaka bir göz atın. Hiç ürün satmadığınız yeni pazarlara daha az az maliyetle açılmak ve daha çok ülkeye ihracat yapmak için gerekli binlerce endüstriyel ürün kullanıcısı veya ithalatçı şirketi adresi bu kaynakta.



Hem sektörel hem de ülke bazında ayrışmış ithalatçı firmaların tümünün iletişim bilgileri 2022 ve 2023 yılına ait. TurkishExporter kurumsal üyelik hesabınız varsa bu şirketleri mutlaka görün.