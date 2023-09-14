Mısır firması, kimyasal ürün almak istiyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmed Samir Saleh Ankara’da görüşmeleri sonucunda, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladılar. Dünya ithalat sıralamasında 79,7 milyar dolarlık hacmiyle 47. sırada yer alan Mısır, Türkiye'den 3,13 milyar dolarlık ürün ithal ediyor.

Bugün bu ülkeden TurkishExporter’da yayınlanan alım ilanında Orta Doğu ve Afrika pazarlarında faaliyet gösteren şirket, poliakrilik asit ürününden 2 konteyner ithal etmek istediklerini yazdı. İlandaki ithalatçı firmanın erişim bilgilerini edinmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmanız veya Forie mobil ihracat uygulamasında basic / demo hesap açmanız gerekiyor.