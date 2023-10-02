Mısır firması, tıbbi laboratuvar malzemeleri ithal edecek

Kuzey Afrika’da yer alan Mısır’dan tıbbi laboratuvar malzemeleri almaya yönelik alım ilanı e-ihracat platformu TurkishExporter’da yayınlandı. İlanlarında tıbbi laboratuvar malzemeleri üreticisi olduklarını ve bu ürünlerin ithalatını yapacaklarını söyleyen Mısır merkezli firmanın adres bilgilerine erişmek için Forie ihracat uygulamasını indirip demo hesap açabilirsiniz. TurkishExporter kurumsal üyeleri ise bu firmaya ait telefon, WhatsApp, web sitesi ve e-posta bilgilerine ilan hemen ulaşabilirler.

Mısır’a kolay ihracat

Mısır pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. “Forie Databank” adıyla yayına giren bu kaynak, bir ihracat adres bankası niteliğinde. Sektör fark etmeksizin hangi sektörde ihracat yapmak istiyorsanız o sektörde Mısır’da yer alan ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektörde henüz veriler yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bilgileri isteyebilirsiniz. Bu kaynağın dışında TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz ayrıca GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini de talep edebilirsiniz.

GTİP Kodu 8419 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 8419 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 8419 –Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerin işlenmesi için makineler ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması elektrikle olsun olmasın).