Mısır firması, Türkiye’de yangın kapıları üreticisi arıyor

2013 yılına gelinceye kadar TurkishExporter’ın en çok ihracat fırsatı yayınladığı ülkelerin başında Mısır yer alırken bu ülkede yaşanan askeri darbe sonrası ikili ticari ilişkiler çok soğumuştu. Bu yıl yeniden başlayan görüşmeler, ihracat şirketleri için Mısır pazarını yeniden canlandırdı.

Mısır’da güvenlik ürünleri toptancısı ve ithalatçısı olan bu firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen kapı üreticisi ve yanığın kapıları ihracat şirketleri, Forie’de bir demo üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabiliyorlar.

İhracat şirketlerine kapı sektöründe potansiyel alıcılar listesi

Kapı sektöründe ihracat yapıyor ve kapı ithalatçısı firmalara ulaşmak istiyorsanız, en kolay ve hazır müşteri listeleri Forie DataBank’ta yayınlanıyor. TurkishExporter uzmanları tarafından hazırlanan ve hepsi 2022 ve 2023 yılı verilerini içeren bu bilgileri şimdi indirebilirsiniz.

Kapı ihracatı yapan şirketler, doğrudan kapı ithalatçıları ve toptancıları gibi şirket listelerine ulaşabilecekleri gibi inşaat müteahhitleri, yapı onarım şirketleri ile ithalat ve ihracat şirketleri listelerine de erişebilirler.