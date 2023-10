Mısır, yapışkan bant satın alacak

Türkiye ile Mısır arasındaki uzun süren aranın ardından gerçekleştirilen büyükelçi ataması kararı, ticari ilişkileri olumlu bir şekilde etkiliyor. Bu gelişmeyle birlikte Mısır'dan neredeyse her sektörden Türkiye'nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter’a hergün alım ilanları gelmeye devam ediyor.

Taze sebze-meyve, dondurulmuş sebze-meyve, tıbbi bitkiler, baharatlar ve tohum satışı yapan Mısır firması Türkiye’den yapışkan bant almak istediğini yazdı. TurkishExporter’da yayınlanan bu alım ilanında satın almak istedikleri ürünün bütün detaylarını belirten Mısırlı ithalatçı firma ile ile görüşme başlatabilmek için TurkishExporter kurumsal üyesi olmak veya Forie e-ihracat platformunda demo üyelik başlatmak gerekiyor.

Mısırlı ithalatçının yapışkan bant için aradığı özellikler ise şöyle;

Color Transparen

Film :20 Microns of Films ( BOPP Type)

Adhesive: 30 Microns ( Hot Melt Type)

Thickness Microns ( Film and Adhesive) 50 Micron

Length in Meter : 600

Width in CM : 4.8

Prices: CFR Alexandria FOR 1 FCL 40FT/20 FT both

Mısır’a kolay ihracat

Mısır pazarına ihracat yapmak isteyen Türk üreticileri ve ihracat şirketleri için yeni ticari istihbarat kaynağı Forie’de yayına başladı. Giyim, gıda, tekstil, yapı ve inşaat gibi bir çok sektördeki pazar araştırmasını kolaylaştıran “Forie DataBank”, bir ihracat adres bankası olarak hizmet veriyor. Macaristan’da faaliyet gösteren ithalatçılar, toptancılar veya mağaza şirketlerine buradan ulaşabiliyorsunuz.



Üretim veya ihracat yaptığınız sektör ile ilgili veriler henüz “Forie DataBank”a yüklenmemişse, TurkishExporter / Forie’de kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca TurkishExporter kurumsal üyesi iseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ve konşimento bilgilerini de talep edebilirsiniz.