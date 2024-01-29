Mısır’a ihracat fırsatı: “Çelik boru makinesi”

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşan Mısır, neredeyse her sektörden alım ilanını TurkishExporter’da yayınlamaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra iki ülke arasında yeniden bir büyükelçi atanması kararı ise bu ticari ilişkileri olumlu yönde etkiliyor.

İki ülke arasındaki bu olumlu gelişmeler devam ederken, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını araladı. Bu kapsamda Mısır’da faaliyet gösteren bir firma Türkiye’nin B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk üreticilerden çelik boru makinesi satın alacağını duyurdu.

Mısırlı ithalatçının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen makine ihracatçıları, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Mısır’a tek tıkla kolay ihracat

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.