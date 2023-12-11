Mısırlı firma, parke ithalatı için İstanbul'a gelecek

Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi 10 milyar dolara ulaşan Mısır, neredeyse her sektörden alım ilanlarını TurkishExporter’da yayınlamaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra iki ülke arasında yeniden bir büyükelçi atanması kararı ise bu ticari ilişkileri olumlu yönde etkiliyor. Türkiye ile Mısır’ın aralarındaki ticareti daha fazla artırması hedeflenirken inşaat sektöründe hizmet veren Mısırlı firma, Türkiye’deki üreticilerden bir istekte bulundu.

Firma bıraktığı alım talebiyle Türkiye’den laminant parke satın alacaklarını belirtti. İlan ile ilgilenen ihracatçılarla görüşmek için İstanbul’a geleceğini söyleyen Mısırlı ithalatçının ihracat fırsatını değerlendirecek olan üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Mısır’a kolay ihracat

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşabiliyorlar. Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.