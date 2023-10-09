Mısırlı firma, Suudi Arabistan için gabardin kumaş alacak

Uzun ömürlü ve dayanıklı yapısıyla gabardin, şık ve profesyonel giyim için oldukça tercih edilen kumaş türlerinden biri. Gabardin kumaş ithalatı için bugün Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter’da bir alım ilanı yayınlandı. Mısır merkezli dış kaynak kullanım hizmeti veren firma ilanlarında, Suudi Arabistan’da geniş iş ağına sahip müşterilerini temsil ettiklerini ve müşterileri için Suudi Arabistan-Cidde’ye gönderilmek üzere gabardin kumaş satın alacaklarını söyledi.

İlan detaylarında gabardin kumaşın detaylarına değinen bu Mısırlı firmanın alım ilanına ulaşmak için Forie e ihracat uygulamasını mağazalardan indirebilir, firma yetkilisiyle görüşmek için demo üyelik talep edebilirsiniz.

Tekstil- kumaş sektöründe hazır müşteri listeleri

Tekstil – kumaş sektörü hem yerel pazarda hem de uluslararası arenada büyük bir talep potansiyeli barındırıyor. Ürünlerinizi dünya çapında satmak istiyorsanız, saatlerce pazar araştırması yapmadan, 2022-2023 güncel ithalatçı verilerine erişim sağlayabilirsiniz. TurkishExporter'ın global markası olan Forie'nin sunmuş olduğu "Forie DataBank" ile sektörle ilgili verilere buradan ulaşabilirsiniz.

Eğer sektörünüzle ilgili veriler bu kaynağa henüz eklenmemişse, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcinizle iletişime geçerek bu bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal üyesiyseniz, temsilcinizden GTIP / HSCODE ile ilgili konşimento verilerini talep edebilirsiniz. Bu sayede işinizi büyütmek ve potansiyel müşteri listelerinizi genişletmek için ihtiyacınız olan verilere kolayca ulaşabilirsiniz.

GTİP Kodu 5407 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 5407 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTİP Kodu: 5407- Sentetik filament ipliklerinden dokunmuş mensucat.