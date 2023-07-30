Mısırlı firma, Türkiye'den alacak Senegal'e satacak

TurkishExporter'da ihracat için alım ilan bırakan Mısırı Firması, Türkiye'den tedarik edeceği tencere setlerini Senegal'e satacak.

Bir konteyner için fiyat teklifi soran ithalatçı ile WhatsApp veya telefon üzerinde temas kurulabilecek. Mutfak ürünleri sektöründe üye firmalar bu ilan şurada görebilirler.

Mutfak ürünlerinde çok sayıda alım talebi var

Arama motorlarına yerleşmiş güçlü tanıtım ağıyla Türk ihracat firmalarına her gün 300 ila 400 dolayında ihracat alım ilanı yayınlanan TurkishExporter, platformda en sık ilana yer verdiği sektörlerden bir tanesi mutfak ürünleri. Özellikle geniş yelpazede mutfak ürün ve cihazları ihracatı yapan firmalar portalden bulacakları firmalarla hızla satışa yönelebiliyorlar. Dünya Gazetesi okurlarına özel ihracat fırsatlarına ücretsiz ulaşmak için formu dolurabilirsiniz.

Re-Export ihracat nedir?

Bir re-export talebi olan bu ihracat fırsatında Mısırlı ithalatçı re-exporter olarak sürece dahil olacak. Peki “Re-export" nedir dersek, Türkçe'de kısaca "yeniden ihracat" diye tanımlayabiliriz. Bu terim, bir ülkeye ithal edilen mal veya hizmetlerin, aynı şekilde işlenmeden, değiştirilmeden veya kullanılmadan doğrudan ihraç edilmesini ifade eder. Yani, re-export, ithal edilen ürünlerin iç pazarında satışa sunulmadan başka bir ülkeye ihraç edilmesidir.