Mısırlı firma, Türkiye’den galvanizli tel ithal edecek

Türkiye ve Mısır arasında yeniden başlayan görüşmeler iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanmasına sebep olurken dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’da Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını araladı.

Bu kapsamda Mısır’da domates kancası üretimi yapan ithalatçı firma, kullanıcılarına verimli bir e-ihracat deneyimi sunan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den galvanizli tel satın alacağını belirtti.

Mısırlı firmanın yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden firmaya doğrudan teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.

Mısır’a kolay ihracat fırsatı!

Forie tarafından sunulan “Forie Databank” ile Türk üreticiler ve ihracatçılar artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde buradan ulaşabiliyorlar.

Bir ihracat adres bankası gibi hizmet veren Forie Databank ile Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler ve potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlıyor. Tarım makinelerinden, yapı ve inşaata kadar sayısız sektörü içinde bulunduran Forie Databank, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.