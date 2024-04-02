Mısırlı firma, Türkiye’den plastik tüp ithal edecek!

Türkiye ile Mısır arasında yeniden başlayan görüşmeler iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ivme kazanmasına sebep olurken, Mısır pazarını da yeniden canlandırdı. Mısır’ın Türkiye ile arasındaki ticaret hacmi ise böylelikle 10 milyar dolara ulaştı.

İki ülke arasında yaşanan olumlu gelişmeler devam ederken, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter ise Türkiye’deki ihracatçılara Mısır pazarının kapısını araladı. Bu kapsamda müşterilerine çok amaçlı boyalar ve kaplama ürünleri sağlayan Mısırlı ithalatçı firma, TurkishExporter’a bıraktığı ilanla Türk üreticilerden plastik tüp satın alacağını belirtti.

Mısırlı ithalatçının yayınladığı ihracat fırsatını görmek isteyen üreticiler, Forie’de bir basic üyelik başlatıp ithalatçı firmanın detaylarına ulaşabilirler.

Mısır pazarına tek tıkla ulaşın!

Türk üreticileri ve ihracatçıları artık Mısır pazarına daha kolay ve etkili bir şekilde ulaşabiliyorlar. Forie tarafından sunulan "Forie Databank," bir ihracat adres bankası gibi hizmet veriyor.

Bu kaynak sayesinde Mısır’daki ithalatçılar, toptancılar ve perakendeciler gibi potansiyel iş ortaklarına hızla erişim sağlanıyor. Sektör ayrımı yapmaksızın geniş bir veri tabanını içeren bu kaynak, Türk işletmelerinin Mısır pazarındaki fırsatları keşfetmelerine yardımcı oluyor.