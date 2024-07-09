Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yılın ilk 6 ayında 3,8 milyar dolar oldu

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, mayısta 737 milyon dolar ihracat yapan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, haziran ayında, 9 günlük bayram tatilinin etkisi ile 545 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Sektör yılın ilk altı ayında 3,8 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ise ilk sırayı 526 milyon dolar ile Irak aldı. İkinci sırada 200 milyon dolar ile Birleşik Krallık, üçüncü sırada ise 182 milyon dolarlık ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri yer buldu. Listenin devamında Almanya, İran, Fas, Libya, Fransa ve Romanya gibi ülkeler bulunurken, ihracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 25,64 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

"Resmi tatiller aksamaya neden oluyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, 8 milyar dolarlık hedef doğrultusunda yoğun ve yüksek enerjiyle çalışmaya devam ettiklerini belirterek, resmi tatillerde ihracatın ister istemez düştüğünü ifade etti.

Haziran ayında 9 günlük bayram tatilinin olmasının ihracatı etkilediğine değinerek, şunları kaydetti:

"Son aylarda yükselen bir istikrarımız mevcut ve yılın ikinci yarısında uzun süreli resmi tatiller bulunmuyor. Bu nedenle yakaladığımız ivmeyi sürdürerek hedefimize başarıyla ulaşmayı ümit ediyoruz. Şartların zorlu olduğunun farkındayız ancak mesela, hedef pazarlarımızdan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pazar payımızı her geçen gün artırıyoruz. İhracatçılarımızın ve üreticilerimizin her biri kıymetli çalışmalar gerçekleştiriyor. Hep birlikte yerli üretimi dünyaya yaymak için gayret gösteriyoruz. İnanıyoruz ki hem bu yıl hem de gelecek yıllar için hedeflerimize bu inançla ulaşacağız."