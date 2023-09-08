Moldova firması, fide tepsiler ithal edecek

Moldova, son dönemde çevresindeki ülkelerle yaşadığı krizler ve siyasi değişimlerle mücadele eden bir ülke olarak öne çıkıyor. Ancak, bu zorluklara rağmen Moldova, sadece güzel bir ihracat pazarı değil Avrupa'ya açılan bir ticaret kapısı olarak stratejik bir önem taşıyor. Üstelik, Türkiye ile yakın iş birliği ve anlaşmalar sayesinde Moldova'da kazanılan para Türkiye'ye sorunsuz bir şekilde aktarılabiliyor.

Kolay ihracat yapabileceğiniz ülkelerden olan Moldova'dan TurkishExporter'a bugün gelen bir alım ilanında bahçe ve tarım ekipmanları satışı yapan firmanın Türk firmalarından fide tepsisi almak istediğini yazdı.

Alım ilanın detayına ulaşmak için ihracat uygulaması Forie'yi indirebilir ve demo hesap talep edebilirsiniz.