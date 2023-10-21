Moldova, sunta ithal edecek

Orta Avrupa’da yer alan Moldova’dan bugün Türkiye’nin ihracat platformu TurkishExporter’da bir alım ilanı paylaşıldı. Paylaşılan alım ilanında ithalat yapmak isteyen Moldovalı ithalatçı marangozluk ve mobilya sektöründe özel çalışmalar yapan bir firma olduğunu belirterek Türkiye’den 3 mm kalınlığında 4 tır sunta almak istediğini yazdı.

Yüksek miktarlarda ürün alacağını yazan bu ithalat firması ile Forie ihracat platformuna demo üyelik gerçekleştirerek görüşmek mümkün. Demo üyelere sağlanan bu hakkı şimdi başlatabilirsiniz.