Mücevher ihracatçıları, yeni pazarlarda parıldıyor: İhracat kapıları genişliyor!

Geçen yıl Türkiye'nin mücevher ihracatı rekor seviyeye ulaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre, önceki yıla göre sektör yüzde 30,5 artarak 7 milyar 640 milyon 637 bin dolarlık bir rakamla zirve yaptı. Mücevher sektöründe en çok ihracat yapılan ülke ise 3 milyar 205 milyon 310 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ardından ABD 987 milyon 259 bin dolarla ikinci sırada ve İsviçre 476 milyon 704 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Mücevher sektöründe yaşanan bu olumlu gelişmelerle birlikte Türkiye’nin en tanınmış markalarından en küçük işletmelerine kadar geniş bir yelpazede üyeleri içerisinde bulunduran TurkishExporter ve global markası Forie de kullanıcılarına sunduğu verimli e-ihracat deneyimi ile birçok farklı ülkenin mücevher sektöründeki ithalatçı listelerini üyeleri ile paylaşıyor.

Dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter, kendini diğer platformlardan farklı kılan anlık alım ilanı özelliğiyle sayısız ihracat fırsatları yayınlamaya devam ederken, sizde mücevher sektöründe iyi bir tedarik ağınızın olduğunu düşünüyorsanız, kurumsal üyelik yaparak yüzlerce güncel ithalatçı firmaya erişebilirsiniz.

Suudi Arabistan, Türkiye’den mücevher satın alacak!

Mücevher sektöründe ihracat yapan firmalar için çok sayıda ilan yayınlayan Türkiye’nin en büyük e-ihracat platformu TurkishExporter, şimdi de Suudi Arabistan’dan gelen bir alım talebini kullanıcılarına sundu.

Bu kapsamda Suudi Arabistanlı bir e-ticaret firması, şirketlerin global ölçekte ticaret yapmalarına olanak sağlayan B2B e-ihracat platformu TurkishExporter’da bir ilan yayınladı. Firma ilanında Türkiye’den mücevher satın alacağını belirtti.

Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren ithalatçı ile iletişim kurmak isteyen TurkishExporter kurumsal üyeleri, ilan üzerinden doğrudan teklif sunabilir, İlk kez platformu kullanacak firmalar ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.