Müteahhitler yurt dışından 27,4 milyar dolarlık iş aldı

Bakan Bolat, buradaki konuşmasında, 2023'te ihracatın 255,8 milyar dolara ulaştığını hatırlattı. Türkiye İstatistik Kurumunca açıklanan enflasyon verilerine işaret eden Bolat, "TÜFE'de aylık bazda yüzde 3'ün altına geriledik. Aralıkta artış yüzde 2,93 oldu.

Yani temmuzda başlayan büyük oranlı artışlar, artık yüzde 3'ün altına gerilemiş oldu" dedi. Bolat, dış ticaret açığı ve cari açığın ağustostan bu yana gerilediğini, bu yılın ilk çeyreğinde de cari açıktaki azalmanın devam edeceğini söyledi. Türk müteahhitlerinin dünya markası haline geldiğini, dünyada ikinci sıradaki yerlerini koruduklarını belirten Bolat, yurt dışında tamamlanan her projenin Türkiye'yi temsil eden bir eser olduğunu vurguladı.

21 yılda 452 milyar dolar

Bolat, yurt dışı müteahhitlik sektörünün 2023'ü 27,4 milyar dolar gibi büyük bir proje değeriyle kapattığı bilgisini vererek, "2023 sonu itibarıyla toplam proje sayısı 12 bin 71'e ulaştı. Tam 135 ülkede bu projeler kazanılmış, tamamlanmış ve tamamlanmaktadır. 1972'den bu yana 135 ülkede üstlenilen 12 bin 71 projede toplam değer 501 milyar 900 milyon dolara, yani yarım trilyon dolara yükselmiştir.

Bunun 452 milyar doları son 21 yılda elde edilmiştir" diye konuştu. Bolat, Türk müteahhitlerinin 2023'te aldıkları 27,4 milyar dolarlık inşaat işlerinin bölgesel dağılımına ilişkin şunları söyledi: "Proje büyüklüğünde Bağımsız Devletler Topluluğu yüzde 38 ile yine birinci sırada geliyor. İkinci sırada payı yüzde 27,1 çıkan Avrupa bulunuyor. Orta Doğu yaklaşık yüzde 20 ile bu sene üçüncü sırada yer alıyor. Afrika da yüzde 11,6'lık payla yerini sağlamlaştırmış bulunuyor. İlk 10 ülkeye baktığımızda ise savaş şartlarına rağmen Rusya ilk sıradaki yerini koruyor. 2023'te de Rusya'da 4,6 milyar dolarlık projeler kazanıldı.

Bunun ardından Romanya 3,6 milyar dolarlık bir büyüklükle gelmektedir. Geleneksel pazarlarımızdan Türkmenistan ve Suudi Arabistan 3. ve 4. sıradaki yerini koruyor. 2023 yılı içinde firmalarımız Suudi işverenlerle ve büyük yatırımcı firmalarla bir araya gelmişlerdi. Bunun sonuçlarını almaktan da mutluluk duyuyoruz."

"Orta vadede hedefimiz 50 milyar dolar"

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu kaybı, farklı pazarlara açılarak telafi etmeyi hedeflediklerine bildirerek, "Bu doğrultuda dikkatimizi özellikle Körfez ülkelerine çevirdik. İlk aşamada sektörümüz için yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıdığını düşündüğümüz Suudi Arabistan'ı en önemli pazar olarak belirledik" diye konuştu.

ENR Dergisi'nin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesine giren 40 firmayla 2023 yılında da dünya ikinciliğini muhafaza ettiklerini anımsatan Eren, "Türk müteahhitler olarak önümüzdeki dönemde yurt dışında her yıl üstleneceğimiz yeni proje tutarı hedefimizi, kısa vadede 30 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar dolar olarak korumaktayız" dedi.