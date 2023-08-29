Mutlu Makarna, ihracat ve yatırımda gaza bastı

Güneş DOĞDU SOYLU

Dünyanın en büyük makarna üreticileri arasında yer alan Mutlu Makarna, yatırımda hız kesmiyor. 110’un üzerinde ülkeyle çalışan Mutlu, yatırımın yanı sıra ihracatta da gaza bastı.

Yurtiçi ve yurtdışı pazar payını her geçen gün artıran Mutlu Makarna, geçen yıl Tekirdağ’da üretime başladığı un tesisi ile iç piyasadaki çeşitli reklam kampanyaları ile pazar payını yüzde 10’a çıkardı. Şirket, 2024 yılı sonuna kadar gerçekleştireceği yeni yatırımları ile hem yurt içi hem de ihracat pazarını daha da artırmayı hedefliyor.

“İstihdamımızı 850 kişiye çıkaracağız”

Gaziantep’teki iki tesisi ve geçen yıl üretime start verilen Tekirdağ’daki fabrika ile büyümesini sürdüren Mutlu Makarna, bu yıl makarna üretiminde kapasite artışı üzerine 15 milyon dolar, GES yatırımına ise 20 milyon dolarlık bütçe ayırdı.

Mutlu Makarna Yönetim Kurulu Başkanı Aykut Göymen, Gaziantep’te Mustafa Tacettin Göymen tarafından kurulan firmalarının 'Mutlu' markasıyla 1986 yılında makarna ve irmik üretimine başladığını söyledi.

Göymen, “ Gaziantep 2. ve 5. OSB’de bulunan işletmelerimizde günlük 1.750 ton makarna, 2 bin 500 ton irmik üretim kapasitesine sahip dünyanın en büyük makarna üreticileri arasında yer alıyoruz. Gaziantep’teki tesislerimizde günlük 2bin 500, Tekirdağ’da tesiste ise günlük 600 tonluk buğday işleniyor. 2021 yılında Türkiye’de ilk kez Fas kuskusu üretimini de gerçekleştiren firmayız.

Geçen yıl eylül ayında Tekirdağ’da hayata geçen tesisimizde günlük 600 ton un üretimi gerçekleştiriyoruz. Tekirdağ’daki tesisimizde yatırımlarımız devam edecek. Gaziantep’teki tesislerimizde ve Tekirdağ’daki tesisimizde toplamda 800 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıl sonunda istihdamımızı artırarak 850 kişiye ulaşmasını planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Arazi GES projesi hayata geçecek

Mutlu Makarna’nın düzenli olarak TİM’in Türkiye’nin en çok ihracat yapan firma listesi ve İSO’nun Türkiye’nin en büyük 500 firma listesinde yer aldığını söyleyen Aykut Göymen, “TİM verilerine göre Türkiye’nin en büyük ihracatçılarından olan Mutlu Makarna, aynı zamanda İSO Türkiye’nin en büyük 500 sanayi işletmesi arasında yer alıyor.

Mutlu Makarna, tükettiği enerjinin 5 MW’lık kısmını yeşil enerjiyle karşılıyor. Fabrika çatımıza yaptığımız GES yatırımı ile 5 MW’lık elektrik üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 20 milyon dolarlık yatırımla 25 MW’lık arazi GES yatırımı projemiz devam ediyor” diye konuştu.

İç pazarda hedef yüzde 20 pay

Mutlu Makarna’nın Türkiye’de tek Fas kuskusu üreticisi olduğu söyleyen Aykut Göymen, şunları kaydetti: “Fas kuskusunda günlük 40 tonluk kapasitemiz var. Hâlihazırda kuskus, irmik, makarna üretimimiz var. Son olarak unu portföyümüze kattık. 2020 yılında iç piyasada yaklaşık yüzde 2 olan pazar payımızı yüzde 10’a çıkardık. Şu anda da iç pazarda pazar payı hedefimizi yüzde 20 olarak belirledik.110’un üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Her geçen yıl ülke sayımızı da artırıyoruz. 2022 yılında 295 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu yıl sonunda 300 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyoruz.”