Nijerya, Türkiye’den paslanmaz çelik tanker talep ediyor

Afrika kıtasının en önemli petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan Nijerya, 2020 yılında Türkiye’nin Sahra Altı Afrika’daki en büyük ticaret ortağı oldu. İki ülke arasında yakın zamanda tarım, lojistik, enerji, endüstri ve teknoloji alanında farklı anlaşmalar imzalandı ve bu adımlarla ilişkiler geliştirilmeye devam etti.

Bu kapsamda gelecek 50 yıl içinde nüfus bakımından Hindistan ve Çin’den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi olacağı beklenen Nijerya, zengin doğal kaynakları ve büyük pazarıyla da Türk iş insanları için önemli iş imkanları sunacak.

Bu gelişmelerle birlikte bugün ‘Hedef Ülke’ seçilen ve Afrika kıtasının en büyük ekonomisi olan Nijerya’dan Türk üretici ve ihracatçılara bir iş fırsatı doğdu. Bu kapsamda çeşitli endüstriyel ve tüketici kimyasalları üreten Nijeryalı bir firma, dünya ticaretinin buluşma noktası TurkishExporter’a ithalat ilanı bırakarak, Türkiye’den paslanmaz çelik tanker satın alacağını belirtti.

Nijerya’dan yazan ithalatçı ile temas kuracak olan TurkishExporter kurumsal üyeleri doğrudan ilan üzerinden teklif sunabilir. İlk kez platformu kullanacak firma ise platformun mobil uygulaması olan Forie’yi, App Store ve Google Play’den indirerek üyelik başvurusu yapabilir.