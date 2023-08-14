Olta balıkçılığı hobisiyle ihracatçı oldu

Tatlı su kaynaklarından temin edilen “Astacus Leptodactylus” cinsi kerevit ticaretine yönelen Damar, özellikle tedariki zor ve işlemesi zor yılan balığı, mavi yengeç, kerevit gibi ürünleri işlediklerini söyledi. Ayrıca kereviti yetiştirmek için Adana'da 85 dönüm arazi üzerine çiftlik kurduklarına da değinen Damar, “Bu çiftlikle avcılık sezonunun bittiği ekim sonunda bile kerevit yetiştirip yurt dışına göndermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Tesiste çoğunluğu kadın olan işçiler tarafından işlenen kerevitlerin, sade ve soslu şekilde paketlenmiş olarak 15 ülkeye ihraç edildiğini ifade eden Damar, “Ürünlerimizi Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, Uzak Doğu ülkeleri ve İsrail'e ihraç ediyoruz. Bu yıl yapacağımız 150 ton kerevit ihracatından ekonomiye 1 milyon dolar civarında katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Damar, kerevitin son zamanlarda iç pazarda da ilgi görmeye başladığını sözlerine ekledi.