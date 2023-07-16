Önemli markalar zincirine tedarikçi olun: Bulgaristan'dan iş kıyafetleri talebi

Bulgaristan'da faaliyet gösteren ve önemli bir markalar zincirinin parçası olan otel ve restoran hizmetleri şirketi Türkiye'den iş kıyafetleri alacak.

Kurumsal marka kimliği açıklayan ve satın alma için talep detaylarını bildiren firmanın istediği ürünler şöyle: "Yiyecek ve içecek departmanımız için personel kıyafetine ihtiyacımız var. Yiyecek-içecek departmanımız – restoranlar & Lobby Bar için personel kıyafeti satın almak istiyoruz.

Garsonlar:

Kadın – pantolon/etek/gömlek

Erkek- pantolon / gömlek

Barmen- pantolon / gömlek

Hostesler – elbise

Restoran yöneticileri:

Kadın- pantolon / etek / gömlek

Erkek- pantolon / gömlek

Ve sizden ricam, lütfen bir katalog veya içinden seçebileceğimiz ürünlerin bulunduğu bir link gönderin"

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