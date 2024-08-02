Orhan Aydın: Gerileyen dış ticaret açığı yüzleri güldürdü

İhracata yönelik verileri konusunda görüş bildiren Aydın, "Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 oranında artışla 22,5 milyar dolara çıkılarak tarihin en yüksek temmuz ayı ihracatını gerçekleştiren ihracat ailemizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın, ihracattaki artışın yanı sıra yıllık bazda yüzde 42,3’lük düşüşle 7,2 milyar dolara gerileyen dış ticaret açığının sürdürülebilir büyüme hedefi için yüzleri güldürdüğünü belirterek, "Bu bağlamda İlk 7 ayda 148,8 milyar dolara ulaşan ihracat rakamlarımız yıl sonu hedeflediğimiz 267 milyar dolarlık mal hizmeti ihracatı ve 135 milyar dolarlık hizmet ihracatı rakamı olan 402 milyar dolar hedefimize adım adım ilerlediğimizin göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Riskleri bertaraf edecek tedbirler ihracatçılara güven aşılayacak

Bölgede yaşanan sıcak gelişmelerin öngörüleri ile alınacak tedbirlerin ilerleyen günler için büyük önem taşıyacağını kaydeden Aydın, şunları aktardı: "Öngörüler eşliğinde alınacak bu tedbirler olası riskleri bertaraf edeceği gibi ihracatçılarımıza güven aşılayarak başarılarını taçlandıracaktır. Bu bağlamda olası senaryolar üzerine çalışılarak gerekli ihtiyati tedbirlerin alınması elzemdir."