Otomotivde ihracat tam gaz devam ediyor

Buna göre, yılın ilk 8 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 943 bin 609 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise yüzde 21 artarak 599 bin 915 adet olarak gerçekleşti.

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 981 bin 897 adedi buldu. 8 ayda ihracatta yüzde 11, pazarda ise yüzde 63’lük yükseliş gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 13 artarak 943 bin 609 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın ilk 8 aylık dönemine göre yüzde 21 artış sağlayan otomobil üretimi ise 599 bin 915 adede ulaştı.

Ticari araç pazarı 8 ayda yüzde 60 büyüdü

Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 981 bin 897 adede yükseldi. Ticari araç grubunda, yılın ilk 8 ayında üretim yüzde 2, ağır ticari araç grubunda yüzde 27 artış yaşanırken hafif ticari araç grubunda geçen yıla paralel seyretti. 2022 yılının ilk 8 aylık dönemine göre ticari araç pazarı 60, ağır ticari araç pazarı yüzde 32, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 66 artış sağladı.

Yılın ilk 8 ayında, bir önceki yılın benzer dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında artarken, otomobil ihracatındaki artış yüzde 26 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, toplam ihracat 656 bin 750 adet, otomobil ihracatı ise 425 bin 934 adet düzeyinde gerçekleşti.

2023’ün 8 aylık döneminde toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak 787 bin 197 adetten kapandı. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 64’lük artış sağladı ve 582 bin 419 adede ulaştı. Rekorla kapanması öngörülen yılda bakalım yeni ne rekorlar kırılacak?