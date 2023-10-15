Özbekistan, pamuk tohumu ithal edecek

Tekstil gibi çeşitli sektörlerin temel hammaddelerinden biri olan pamuk tohumu ürünü için bir alım ilanı Özbekistan’dan geldi. İlanlarını Türkiye’nin en büyük B2B platformu TurkishExporter alım sayfasına bırakan Özbekistan merkezli firma, tarımda kullanılmak üzere pamuk tohumları ithal edeceğini yazdı. İlanla ilgilenen ihracatçılardan en kısa süreçte detaylı görüşme yapmak istediğini söyleyen firma, minimum teslim süresi ve teknik detayları içeren ticari teklif bekliyor. Bu ihracat fırsatının detaylarını ve iletişim bilgilerini görmek isteyen firmalar, Forie demo hesap oluşturarak bu ilana erişebilir ve ilgili firma ile iletişime geçebilirler.

Kolay ihracat müşterisi bulma

Kolay ihracat müşterisi bulma konusunda Türk üreticilerine ve ihracat şirketlerine ticari fırsatlar sunan yeni bir kaynak"Forie DataBank" adıyla faaliyete geçti. Bu kaynak, bir tür ihracat adres bankası görevi üstleniyor ve sektör veya ülke bazında yer alan ithalatçılara, toptancılara ve mağaza şirketlerine erişim imkanı sunuyor: Forie DataBank.

Eğer bu kaynakta, üretim veya ihracatınızı yaptığınız sektöre veya hedef ülkelere dair veriler henüz mevcut değilse veya daha özelleştirilmiş bir çözüme ihtiyaç duyuyorsanız, TurkishExporter / Forie'deki kurumsal müşteri temsilcileriyle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca, TurkishExporter'ın kurumsal bir üyesi iseniz, GTIP / HSCODE ile konşimento verilerini talep etme imkanına sahipsiniz. Her sektör ve ülke için sunulan bu bilgi kaynakları sayesinde, terzi işi ticaretin avantajlarını keşfedebilirsiniz.

GTİP Kodu 120710 olan bu ihracat alım talebinde yer alan; 120710 Gtip kodu olan ürünleri içeren gümrük tarife istatistik pozisyon sınıfı genel açıklaması: GTIP Kodu: 120710- Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (kırılmış olsun olmasın): -Palm meyvesi ve çekirdeği - - Pamuk tohumu.